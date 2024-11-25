Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, yakın ilişkiler konusunda zorlanacağınız bir gün. Ailevi konularda fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Alınganlık gösterip konuları kişisel algılamanız sorunları büyütecektir. Duygusal zekanızı kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'da aile katliamı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- CHP'li vekilden Masterchef Sergen'e tepki
- Türk ordusunun Kubilaysızlaştırılması