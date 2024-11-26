Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Kasım 2024 - 15:56

Güncelleme: 26 Kasım 2024 - 15:56

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat sorunları aşabilecek güçtesiniz.. Adaletli ve vicdanlı olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.