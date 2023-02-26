Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İş hayatınızla alakalı sorunların gündemde olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Aranızın bozuk olduğu kişilerden zarar görebilirsiniz. Biraz iç dünyanıza çekilmek iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınız varsa bu konularda araştırmalar yaparak kendinizi yenileyebilirsiniz.
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