Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, özel hayatınızda işleri yoluna koyabileceğiniz bir gün. Ailenizle zaman geçirmek, sevdiklerinize zaman ayırmak için harika bir gün. Bugün ailenizden maddi destek görebilir, sağlık sorunlarınıza çözüm olabilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz.
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