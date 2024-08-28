Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün enerjiniz biraz düşük olabilir, enerjinizi yükseltecek kişilerle vakit getirmek iyi gelecektir. Dış görünüşünüzle alakalı değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündemde olabilir. Çocuklarla zaman geçirin.
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