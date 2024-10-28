Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ekim 2024 - 15:59

Güncelleme: 28 Ekim 2024 - 15:59

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yakınlarınızın kalbini kırmayın, empati yeteneğinizi kullanın.



