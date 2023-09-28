Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenizle iletişimsel anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Alıngan tavırlarınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.
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