Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Haziran 2024 - 16:13

Güncelleme: 28 Haziran 2024 - 16:13

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.