Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz sevgili yengeçler. İş ve özel hayat dengesini kurmak zor oluyor olabilir. İyi beslenin, sağlıklı yaşamanın yollarını araştırın. Bedeniniz güçlendikçe zihinsel olarak da iyi hissedecek, daha doğru kararlar vereceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- En yüksek faizi hangi banka veriyor?
- Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
- Yıllar sonra gelen itiraf: 'Onlar varsa oynamam dedim'
- Sevdiğinde tüm kalbiye seven 4 burç
- 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!