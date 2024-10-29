Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, bugün yakın ilişkilerinizde hassas davranmanız gereken bir gün. Ailevi konularda anlaşmazlıklar, fikir uyuşmazlıkları olabilir. Kaprisli tavırlarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Duygularınızı içtenlikle ve olduğu gibi ifade etmeye çalışın.
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