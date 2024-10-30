Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler ve hukuki konularda şanslı olduğunuz bir gün sevgili yengeçler. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak ve ruhsal çalışmalar bugün iyi hissettirecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- AKP'den 'Ahmet Özer' açıklaması
- Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı