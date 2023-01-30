Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün sinir sisteminiz biraz hassas sevgili yengeçler.. İş hayatınızla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sinirlerinize hakim olun. İçe dönmek, kendinizle ilgilenmek bugün en iyi seçim. Yakın çevrenizin sağlık sorunlarıyla alakalı haber alabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz. Sağlığınızı önemseyin.
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