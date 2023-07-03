Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- Dikkat çeken 'döviz' sitemi
- 'İlk 4 madde tartışılamaz'
- Skandal tiyatroya tepki
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- 'Her ağzını açtığında yuhalandı'