Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Duygularınızla mantığınız çatışma halinde olabilir sevgili yengeçler. Yoğun düşünceler ve sorumluluklar sizi fazlasıyla yoruyor fakat negatif düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız. Bugün önemli kişilerle görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak yeni adımlar atabilirsiniz.
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