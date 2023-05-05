Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İnişli çıkışlı ruh halinizin insanlardan soyutlanmanıza yol açıyor sevgili yengeçler. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla yüzleşin, ihtiyaçlarınızın farkına varın. Psikolojik sağlığınıza yönelmek ve manevi çalışmalar iyi hissettirebilir.
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