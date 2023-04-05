Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün ilişkilerinizde hassas davranmanız gereken bir gün. Ailevi konularda dengeyi kurmak zorlaşabilir, fikir uyuşmazlıkları olabilir. Alınganlık göstermeyin, içinize kapanmayın. Duygularınızı içtenlikle ifade etmeye çalışın. Empati yeteneğinizi kullanın.
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