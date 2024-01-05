Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:26

Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 16:26

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu :

Yakınlarınızdan gördüğünüz maddi manevi destek sayesinde bir sonraki adım için daha motive olmuş hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir gün. Geçmişe dair takıntılarınız sizi yorgun düşürüyor. Biraz rahat olmaya çalışın.