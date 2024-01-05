Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu :
Yakınlarınızdan gördüğünüz maddi manevi destek sayesinde bir sonraki adım için daha motive olmuş hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir gün. Geçmişe dair takıntılarınız sizi yorgun düşürüyor. Biraz rahat olmaya çalışın.
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