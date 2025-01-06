Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeç, bugün yakınlarının sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşı karşıya kalabilirsin. Sabrının sınavdan geçtiği bir gün olabilir. Üstlerinle çatışmamaya özen göster. Hassasiyetlerini sakin bir dille ifade etmeye çalış. Eğer sakin olamıyorsan geri çekil.
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