Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, yakın ilişkiler konusunda zorlanacağınız bir gün. Ailevi konularda fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Alınganlık gösterip konuları kişisel algılamanız sorunları büyütecektir. Duygusal zekanızı kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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