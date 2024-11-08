Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Aldığınız duygusal kararların pişmanlığını yaşamanız çok da uzun sürmüyor. Düşünerek hareket etmeli ve daha mantıklı hareket etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız için çözüm bulmalı ve kendinizi hiçbir konuda riske atmamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkeme başkanından 'gizli tanık' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Hâkimin itirafı
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!