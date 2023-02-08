Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, çevreniz tarafından fikirlerinize önem veriliyor. Sabah saatleri ilişkiler açısından uyumlu görünüyor. Yeni kararlar gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük insanlarla uyumlu olmakta zorlanabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Empati yeteneğinizi kullanmanın tam zamanı...
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