Yeni insanlara alışması zaman alan 5 burç: Bu burçlar çevresindeki insanlarla hemen kaynaşamıyor...

Yeni bir ortama girildiğinde insanların iletişim kurma biçimleri birbirinden farklı olabilir. Kimi yeni tanıştığı kişilerle kısa sürede samimiyet kurup ortama uyum sağlarken kimi için alışma süreci daha uzun sürebilir. Astrolojiye göre bazı burçların yabancı insanlara karşı ilk etapta daha mesafeli davrandığı, güven duymadan yakınlık kurmak istemediği ve yeni ilişkilerde zamana ihtiyaç duyduğu düşünülür. Bu burçlar ilk başta soğuk veya çekingen görünse de karşısındaki kişiyi tanıdıkça ve kendisini rahat hissettikçe daha sıcak bir iletişim kurabilir. İşte yeni insanlara alışması zaman alan 5 burç...

1. OĞLAK BURCU Oğlak burcu yeni tanıştığı insanlarla hemen samimi olmak yerine öncelikle onları gözlemlemeyi tercih edebilir. Bir kişinin karakterini, davranışlarını ve insanlarla iletişim biçimini anlamadan kendisini tamamen açmak istemeyebilir. Özellikle yeni bir arkadaş grubuna veya çalışma ortamına girdiğinde önce çevresini tanımaya çalışması mümkün olabilir. İlk etapta ciddi, mesafeli ve kontrollü bir görüntü sergileyebilir. Ancak bu tavır çoğu zaman insanları sevmediği anlamına gelmez. Oğlak için güvenin oluşması ve karşısındaki kişinin gerçekten samimi olduğundan emin olmak önemlidir. Zaman geçtikçe kendisini daha rahat hissettiğinde konuşkanlığı ve sıcaklığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle Oğlak'ın yeni insanlara alışması yavaş ilerlese de kurduğu bağlar zaman içinde daha sağlam hale gelebilir.

2. AKREP BURCU Akrep burcu yeni insanlara karşı oldukça seçici davranabilen burçlardan biri olarak yorumlanır. Bir ortamda tanıştığı herkese aynı yakınlığı göstermeyebilir ve karşısındaki kişinin niyetini anlamaya çalışabilir. Özellikle güven konusunda hassas olduğu için yeni bir insanla yakınlaşmadan önce onun davranışlarını dikkatle gözlemleyebilir. İlk başlarda fazla konuşmaması veya özel hayatıyla ilgili bilgi vermemesi, çevresindekiler tarafından mesafeli bir tavır olarak algılanabilir. Ancak Akrep için yakınlık kurmak zamanla gelişen bir süreç olabilir. Karşısındaki kişinin güvenilir olduğuna inandığında daha rahat iletişim kurabilir ve başlangıçtaki mesafesini yavaş yavaş ortadan kaldırabilir. Bu nedenle Akrep'in yeni insanlara alışması için baskı görmekten çok kendi hızında ilerlemesine ihtiyaç duyduğu düşünülebilir.

3. BAŞAK BURCU Başak burcu yeni insanlarla tanıştığında hemen kaynaşmak yerine ortamı ve kişileri gözlemlemeyi tercih edebilir. Kimin nasıl davrandığını, iletişim kurarken ne kadar samimi olduğunu ve insanlara karşı yaklaşımını anlamaya çalışabilir. Özellikle kalabalık ve tamamen yabancı bir ortamda kendisini rahat hissetmesi biraz zaman alabilir. İlk başta daha sessiz kalması veya konuşmaları dikkatle takip etmesi mümkün olabilir. Başak için güven ve düzen duygusu önemli olduğundan, yeni bir insanın hayatına dahil olması için belirli bir alışma sürecine ihtiyaç duyabilir. Karşısındaki kişiyi tanıdıkça ve iletişimde ortak noktalar buldukça daha rahat davranmaya başlayabilir. Bu nedenle başlangıçta mesafeli görünse bile zamanla oldukça samimi ve ilgili bir arkadaş haline gelebilir.

4. KOVA BURCU Kova burcu sosyal çevresi geniş olsa bile yeni insanlarla hemen yakınlık kurmak konusunda aceleci davranmayabilir. İnsanlarla iletişim kurabilir, sohbet edebilir ve sosyal ortamlarda bulunabilir ancak gerçek anlamda yakınlaşmak için zamana ihtiyaç duyabilir. Kendi özel alanına önem verdiği için yeni tanıştığı bir kişinin hayatına çok hızlı şekilde dahil olmasından hoşlanmayabilir. Öncelikle ortak ilgi alanlarını ve düşünce yapısını keşfetmek isteyebilir. Kendisini rahat hissettiği kişilerle ise zaman içinde çok daha doğal ve samimi bir iletişim kurabilir. Kova'nın yeni insanlara alışma sürecinde en önemli noktalardan biri, karşısındaki kişinin ona baskı yapmaması olabilir. Özgür alanı korunduğunda yeni ilişkilere daha kolay uyum sağlayabilir.