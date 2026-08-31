Yıllar önce söylenmiş ufak bir sözü bile unutmayıp kalbinde taşıyanlar

İnsan ilişkilerinde yaşanan bazı anlar bazı insanlar için gelip geçicidir; ancak bazı ruhlar vardır ki kalplerine dokunan her incitmeyi, her haksızlığı adeta ömürlük bir not defteri gibi saklarlar...

YENGEÇ BURCU

Duygusal hafızası adeta kusursuz bir hard disk gibidir. Çocuklukta ya da geçmişte yaşadığı en küçük bir incinmeyi bile unutmaz; aradan yıllar geçip o insanla karşılaştığında bile o anın hüznünü yeniden derinden hisseder.

BOĞA BURCU

Güven duygusu onun için her şeydir. Bir kere sarsıldığı veya haksızlığa uğradığı bir anı asla unutmaz; karşısındaki ne kadar "uzatma" derse desin, kalbi o kırgınlığı kayıtlarda tutmaya devam eder ve mesafesini korur.

BAŞAK BURCU

Zihni detayları kaydetmek konusunda kusursuz çalıştığı için insanların ona karşı sarf ettiği fevri sözleri kelimesi kelimesine hatırlar. Mantığıyla insanları affetse ve hayatına devam etse bile derinlerde o anın izi hep kalır.