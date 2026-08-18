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Zihninde saatlerce savunma yapanlar: İç sesiyle kavga eden 3 burç

Zihninde saatlerce savunma yapanlar: İç sesiyle kavga eden 3 burç

18.08.2026 23:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zihninde saatlerce savunma yapanlar: İç sesiyle kavga eden 3 burç

Tartışma bittikten saatler sonra "Aslında ona şunları söylemeliydim" diye kafasında kurgusal mahkemeler kuran ve kendi kendine tartışan o intikamcı 3 burç...
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Gündüz yaşanan bir tartışmada veya anlaşmazlıkta o an sessiz kalan ya da tam cevabı veremeyen bazı insanlar, gece yatağa yattıklarında veya tek başlarına kaldıklarında adeta zihinsel bir ring kurarlar. Karşıdaki kişiye söylenmemiş en keskin lafları sıralayan ve içindeki öfkeyi taze tutan o burçlar, kendi iç sesleriyle hiç bitmeyen bir kavga halindedir. İşte zihninde sürekli senaryo yazan o 3 burç...

KOÇ BURCU

Tartışma anında öfkeyle parlasa da, olay bittikten sonra "Ona daha ağır laf sokmalıydım" diyerek hırsını alamaz. Koç burcu, zihninde o diyaloğu tekrar canlandırıp karşısındaki kişiyi ezdiği kurgusal sahneler yaratmaya bayılır.

AKREP BURCU

Yapılan bir haksızlığı veya söylenen kötü bir sözü asla unutmaz. Akrep burcu, günlerce hatta haftalarca o anı zihninde evirip çevirir; karşısındaki insana vereceği en etkili cevabı planlayarak içindeki intikam ateşini canlı tutar.

TERAZİ BURCU

Dışarıdan ne kadar kibar ve uyumlu görünse de, haksızlığa uğradığı anlarda içine atar. Terazi burcu, olay anında sessiz kalmasının acısını günlerce kafasında kurduğu devasa tartışma sahneleriyle çıkarır.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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