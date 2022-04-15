2021 verileri belli oldu: İşlemci pazarının lideri kim oldu?

15 Nisan 2022 Cuma, 12:41

Samsung, işlemci pazarında 2021 yılında en büyük rakibi Intel’i geçerek en yüksek gelirle birinci sıraya yerleşti. Intel ise bir basamak gerileyerek ikinci sırada yer aldı.

Teknoloji devi Samsung, en son 2018 yılında yarı iletken pazarında lider konuma gelmişti. Şirket 2021 liderliğini, %12,3 yarı iletken pazar payı ve 73,1 milyar dolar gelir sayesinde kaydetti.

SAMSUNG, HER ALANDA BÜYÜME GÖSTERDİ

Shift Delete'in haberine göre, işlemci alanında büyüme gösteren şirket, diğer pazar alanlarında da büyüme kaydetti. Şirket, akıllı telefonların bulunduğu iletişim pazarında %24,6 büyüme, otomotiv pazarında da ise %34,6 büyüme yaşadı.

Samsung’un ardından gelen Intel, %12,2 payla 72,5 milyar dolar kazandı. Üçüncü sırada %6,1 payla SK Hynix, dördüncü sırada %4,6 payla Qulcomm devam etti.

Ülke bazında ise Güney Kore, bellek satışları sayesinde toplamda %19,3 payla en yüksek büyümeyi elde etti. Çin’in küresel işlemci payı ise 6,7’den %6,5’e düştü. Huawei’nin yarı iletken şirketi HiSilicon, %81 düşüş yaşadı. Bu düşüş, gelirin 8,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara inmesine neden oldu. Analizler tarafından yapılan açıklamalara göre Çin’in gerilemesindeki en önemli neden Huawei’ye yapılan yaptırımlar oldu.

2021 işlemci pazarının büyümesindeki en büyük etken pandemi oldu. Karantina nedeniyle eve kapanan insanlar, teknolojik aletlere sarıldı ve büyük bir talep yaşandı.