Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

20.07.2026 22:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) Direktörü Chris Fall'un görevinden istifa ettiği bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Amerikan Axios haber platformunun, ABD Ticaret Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fall'un 3 ay önce üstlendiği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde "ani ayrılış" şeklinde nitelendirilen söz konusu istifayı, ABD Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Benno Kass'un doğruladığı aktarıldı.

Durumun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin CAISI'nın standartları belirlemeye çabaladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Fall, Nisan 2026'da CAISI Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki CAISI, yapay zeka sistemleri için test ve değerlendirme kapasiteleri geliştirmek ve standartları belirlemekten sorumlu olarak biliniyor.

İlgili Konular: #ABD #Yapay zeka #bilim

İlgili Haberler

Yapay zeka modeli Kimi K3'e yoğun talep oldu; yeni abonelikler durduruldu
Yapay zeka modeli Kimi K3'e yoğun talep oldu; yeni abonelikler durduruldu Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, kısa süre önce kullanıma sunduğu Kimi K3 modeline beklenenden fazla ilgi gösterilmesi nedeniyle yeni abonelikleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Suda vakit geçirmek ileri yaştaki kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekliyor
Suda vakit geçirmek ileri yaştaki kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekliyor Bilim insanları yüzme, kürek çekme, kano, sörf ve su aerobiği gibi su temelli aktivitelerin ileri yaştaki kadınların yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığını değil, sosyal ilişkilerini ve özgüvenini de güçlendirebildiğini ortaya koydu.
Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor
Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor İsveç'te araştırmacılar, Güneş'in önceki tahminlerin yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş elementi içerdiğini keşfetti.