ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

Amerikan Axios haber platformunun, ABD Ticaret Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fall'un 3 ay önce üstlendiği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde "ani ayrılış" şeklinde nitelendirilen söz konusu istifayı, ABD Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Benno Kass'un doğruladığı aktarıldı.

Durumun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin CAISI'nın standartları belirlemeye çabaladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Fall, Nisan 2026'da CAISI Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki CAISI, yapay zeka sistemleri için test ve değerlendirme kapasiteleri geliştirmek ve standartları belirlemekten sorumlu olarak biliniyor.