Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'li astronot Proctor: "Uzaya Dünya için gidiyoruz"

ABD'li astronot Proctor: "Uzaya Dünya için gidiyoruz"

8.10.2026 19:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'li astronot Proctor:

ABD'li astronot Dr. Sian Proctor, uzay yolculuklarının temel amaçlarından birinin gezegeni daha sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

SpaceX'in ilk sivil uzay uçuşu olan Inspiration4 görevinin pilotu Proctor, yaptığı açıklamada, SpaceX'in ilk ticari astronotlarından biri olarak gerçekleştirdiği uzay yolculuğunun Dünya'ya bakışını değiştirdiğini ifade etti.

Uzaya yalnızca bilim insanı olarak değil, şair ve sanatçı kimliğiyle de çıktığını belirten Proctor, yörüngeden Dünya'yı izlemenin hayatındaki en çarpıcı deneyimlerden biri olduğunu dile getirdi.

Proctor, uzaydan Dünya'nın kendine özgü ışık izine odaklandığını, bunun gezegenin ve üzerindeki yaşamın önemini anlamada farklı bir bakış açısı sunduğunu belirterek, "Benim amacım, gezegenimizin eşsiz ışık izi olan 'Dünya ışığını' ve bunun kimliğimizin ve Dünya'daki tüm yaşamın ne kadar önemli bir parçası olduğunu anlatmak." diye konuştu.

Sian Proctor, şöyle devam etti:

Yaşadığım en etkileyici an, uzaydan Dünya'yı gördüğüm ve Dünya ışığıyla kuşatıldığımı fark ettiğim andı. Ay ışığı hakkında bilgi sahibi oluruz, güneş ışığı hakkında bilgi sahibi oluruz ama kimse 'Dünya ışığı'ndan bahsetmez. Oysa bu, gezegenimizin benzersiz ışık izidir ve insanlar da dahil olmak üzere Dünya'daki tüm yaşamın biyolojik izini barındırır.

"Uzaya Dünya için gidiyoruz"

Proctor, Ay ve Mars'a yönelik çalışmaların gelecek nesil astronotlar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Uzayda karşılaşılan sorunlara geliştirilecek çözümlerin Dünya'daki yaşam için de kullanılabileceğine dikkati çeken Proctor, şunları söyledi:

Gelecek nesil astronotlar için en büyük görev, uzaydaki sorunları çözmenin aslında Dünya'daki sorunları da nasıl çözdüğünü tam olarak kavramaktır. Ay'a ve nihayetinde Mars'a giderken, gıda, su, enerji, kaynak yönetimi ve atık yönetimi konularında nasıl en verimli olabileceğimizi araştırıyoruz. Tüm bu teknoloji ve yenilikler, Dünya'yı daha sürdürülebilir hale getirmek için burada da kullanılabilir. Yani uzaya, burası için, Dünya için gidiyoruz.

Proctor, astronot olmayı hayal eden gençlerin kendilerini farklı kılan yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek bunları hem kendilerine hem de çevrelerine ilham vermek için kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Kongre vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan ve dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlarla uzay vizyonunu tartışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Proctor, "Burası çok güzel bir yer ve bilirsiniz, Türkiye'nin dünyadaki konumu sayesinde her bölgeden insanlar buraya gelip uzayda kendilerine bir yer bulabiliyorlar." dedi.

İlgili Konular: #uzay

İlgili Haberler

Yapay zeka ajanlarının güvenliğine yönelik rehber yayınlandı
Yapay zeka ajanlarının güvenliğine yönelik rehber yayınlandı Kaspersky, kurumsal altyapılarda kullanılan otonom yapay zeka (YZ) ajanlarının oluşturabileceği güvenlik risklerinin azaltılmasına yönelik "Siber Bağışıklık Perspektifinden YZ Ajanı Güvenliği" başlıklı raporunu yayınladı.
Apollo 11’in Ay’a inişinde kritik rol oynayan bilgisayar bilimcisi Margaret Hamilton öldü
Apollo 11’in Ay’a inişinde kritik rol oynayan bilgisayar bilimcisi Margaret Hamilton öldü NASA’nın Apollo programının uçuş yazılımını geliştiren ekibe liderlik eden bilgisayar bilimci Margaret Hamilton, 90 yaşında hayatını kaybetti. Hamilton’ın geliştirdiği öncelik odaklı yazılım, Apollo 11’in Ay’a inişi sırasında bilgisayarın aşırı yüklenmesine rağmen kritik görevlerin sürdürülmesini sağladı.
Bu gece gökyüzüne bakmayı sakın unutmayın! Uzay Haftası'nda gözler 'uyanan ejderha'da
Bu gece gökyüzüne bakmayı sakın unutmayın! Uzay Haftası'nda gözler 'uyanan ejderha'da 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası kapsamında gökyüzü muhteşem bir şölene ev sahipliği yapıyor. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Draconid (Ejderha) meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor. Peki, Türkiye'den izlenebilecek mi?