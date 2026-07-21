Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'li yargıç, Anthropic'in 1,5 milyar dolarlık telif uzlaşmasını onayladı

ABD'li yargıç, Anthropic'in 1,5 milyar dolarlık telif uzlaşmasını onayladı

21.07.2026 19:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD'li yargıç, Anthropic'in 1,5 milyar dolarlık telif uzlaşmasını onayladı

ABD'de federal bir yargıç, yapay zeka araştırma şirketi Anthropic'in telif hakkı ihlali davasında vardığı 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı nihai olarak onayladığını açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, tazminat miktarının çok düşük olduğunu savunan bazı yazarların itirazlarını reddederek, Anthropic'in, kitaplarını kullandığı yazar ve yayıncılara 1,5 milyar dolar ödemesi gerektiğine nihai olarak hükmetti.

Toplamda 500 bin eseri kapsayan uzlaşma, yasal ücretler ile diğer masraflar düşülmeden önce her bir eser için 3 bin dolar ödenmesini öngörürken, ödemeler, yazar, yayıncı ve diğer telif hakkı sahipleri arasında paylaştırılabilecek.

Anthropic uzlaşmayı memnuniyetle karşılarken, davacıların avukatı Justin Nelson, "bunu tarihteki en büyük, kamuoyuna açıklanmış telif hakkı tazminatı" olarak nitelendirdi.

Image

Dava, Anthropic'i Claude yapay zeka modellerini geliştirirken kitapların onayı alınmamış kopyalarını kullanmakla suçlayan yazarlar Charles Graeber, Andrea Bartz ve Kirk Wallace Johnson tarafından 2024'te açılmıştı.

O dönem (Haziran 2025'te) davaya bakan Yargıç William Alsup, yapay zeka modellerinin kitaplar üzerinde eğitilmesinin "adil kullanım" kapsamına girebileceğine hükmetmiş ancak Alsup, Anthropic'in korsan web sitelerinden indirilen milyonlarca kitabı depolamasının bu ilke kapsamında korunmadığına karar vermişti.

Söz konusu dava, OpenAI, Meta ve Google gibi şirketlere karşı, telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmaları nedeniyle açılan ve ABD'de bir dalga halinde gelen davalar arasındaki ilk büyük uzlaşma olma özelliğini taşıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Anthropic

İlgili Haberler

Steam'de bir oyun ücretsiz oldu
Steam'de bir oyun ücretsiz oldu Steam'de bazen bazı oyunlar geliştiricinin verdiği bir kararla ücretsiz olabiliyor.
Wifi sinyalinizi neler bozuyor? İşte iyileştirmenin yolları
Wifi sinyalinizi neler bozuyor? İşte iyileştirmenin yolları Wifi dünyanın günlük işleyişinin artık önemli bir parçası. Ancak öğle yemeğiniz de dahil olmak üzere bazı tuhaf şeyler bağlantınızda sorun çıkarabilir.
Tarayıcıya kaydedilen şifreler siber saldırılara risk oluşturuyor
Tarayıcıya kaydedilen şifreler siber saldırılara risk oluşturuyor İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Ali Aydın, internet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ile çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceğine dikkati çekerek, bu verilerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.