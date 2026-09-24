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Afrika fillerinin hastalıklarını iyileştirmek için yararlandıkları yöntem

Afrika fillerinin hastalıklarını iyileştirmek için yararlandıkları yöntem

24.09.2026 18:00:00
Güncellenme:
AA
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Afrika fillerinin hastalıklarını iyileştirmek için yararlandıkları yöntem

Bilim insanları, Afrika fillerinin hastalandıklarında kendilerini ve yavrularını tedavi etmek amacıyla şifalı bitkilerden yararlanıyor olabileceğini tespit etti.
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BBC'nin haberine göre, çeşitli üniversiteler ile doğa koruma kuruluşu Mount Elgon Foundation işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında araştırmacılar, Kenya'nın batısındaki Elgon Dağı bölgesinde yaşayan ve fillerle çalışan kişilerle görüştü.

Görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırmacılar, bazı fillerin rahatsızlandıklarında belirli bitki türlerini tükettiğini, anne fillerin de yavrularını bu bitkilerle besliyor olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, fillerin 35 farklı bitki türünden yararlandığını, bunlardan 25'inin yerel halk tarafından da tıbbi amaçlarla kullanıldığını belirtti.

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Bir yaban hayatı görevlisi, fillerin bölgede "Angurweet" olarak bilinen ve mide ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bitkinin yapraklarını, bazı ağaçların kökleriyle birlikte ağızlarında çiğneyerek karışım haline getirdiğini ve bu karışımı anne sütüyle birlikte yavrulara verdiğini kaydetti.

Araştırmanın başyazarlarından Brown Üniversitesinden Dr. Elodie Freymann, söz konusu çalışmanın, orman habitatlarının yok edilmesinin hayvanları ve insanları ihtiyaç duyabilecekleri doğal tıbbi kaynaklardan mahrum bırakıp bırakmadığı sorusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Freymann, "Bu çalışma, ilaçlarımızın doğadaki canlılarla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, fillerin farklı sağlık sorunları yaşadıklarında belirli bitkileri seçip seçmediğine ve bu bitkilerin tıbbi açıdan etkili olabilecek biyolojik özelliklere sahip olup olmadığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmanın detayları, "Scientific Reports" dergisinde yayınlandı.

İlgili Konular: #filler

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