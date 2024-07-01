Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:58

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:58

Intel’e bağlı start-up şirketi Frore Systems, AirJet olarak adlandırdığı soğutma teknolojisinin yeni modeli AirJet Mini Sport'u tanıttı. Akıllı telefon ve kameraları hedefleyen yeni modül, artık suya ve toza dayanıklı yapıda geliyor. Öyle ki kompakt cihazlariçin devrim niteliğinde olabilir. İşte AirJet Mini Sport'un öne çıkan özellikleri.

AIRJET MINI SPORT AKILLI TELEFONLARA GELİYOR

Donanımhaber'e göre AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor.

AirJet Mini Sport, yalnızca 7 gram ağırlığında ve 27.5mm x 41.5mm boyutlara sahip. Bu sayede 1W güç tüketimiyle her bir çip başına 5.25W ısı dağıtabiliyor ve 1750 Pascal'lık bir arka basınç oluşturabiliyor. Yeni modülün en büyük özelliği ise, tamamen su geçirmez ve toza dayanıklı olması. Ayrıca kendi kendini temizleme mekanizmasına sahip ve 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca su altında çalışabiliyor.

Diğer tarafta AirJet Mini Sport, yongada bulunan çevre çipler için "Thermoception" isimli sıcaklık algılama özelliği ile geliyor. Bu da hem soğutma hem de cihaz içi ısı dağılımından sorumlu olacak. Frore Systems ise, yeni soğutma sistemi ile akıllı telefonlar ve aksiyon kameralarının performansında yüzde 80 oranında iyileşme görebileceğini belirtti.

AirJet Mini Sport'un ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak cihaz içi yapay zeka ve performans artışları göz önünde çok daha fazla kullanım alanı bulabilir.