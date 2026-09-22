Akıllı saat pazarının lideri açıklandı

IDC tarafından yeni yayınlanan küresel giyilebilir takip cihazları raporuna göre yılın ikinci çeyreğinde Huawei pazarda lider oldu. Huawei, küresel anlamda 9,7 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Bu şirketi pazarda 20,3 gibi bir pazar payına sahip yapıyor.

Huawei ardından yüzde 17,7 pazar payı ve 8,5 milyon adet sevkiyat ile ikinci sırada Xiaomi yer alıyor.

Listede yüzde 13,3 pay ve 6,4 milyon adetlik satış ile Apple bulunuyor.

Huawei geçen yılın aynı döneminden beri giyilebilir cihazlar arasında liderliğini sürdürüyor.