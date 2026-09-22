Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akıllı saat pazarının lideri açıklandı

Akıllı saat pazarının lideri açıklandı

22.09.2026 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akıllı saat pazarının lideri açıklandı

Yeni yayınlanan rapora göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel olarak en fazla tercih edilen marka belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

IDC tarafından yeni yayınlanan küresel giyilebilir takip cihazları raporuna göre yılın ikinci çeyreğinde Huawei pazarda lider oldu. Huawei, küresel anlamda 9,7 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Bu şirketi pazarda 20,3 gibi bir pazar payına sahip yapıyor. 

Huawei ardından yüzde 17,7 pazar payı ve 8,5 milyon adet sevkiyat ile ikinci sırada Xiaomi yer alıyor. 

Listede yüzde 13,3 pay ve 6,4 milyon adetlik satış ile Apple bulunuyor.

Huawei geçen yılın aynı döneminden beri giyilebilir cihazlar arasında liderliğini sürdürüyor.

İlgili Konular: #akıllı saat

İlgili Haberler

Sağlıktaki yapay zeka açmazı,
Sağlıktaki yapay zeka açmazı, " Algoritmalara bakarak ilaç kullanmayın" 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde konuşan Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, hastaların doktor muayenesi yerine yapay zekaya teşhis koydurup ilaç tüketmesinin hayati riskler barındırdığını söyledi.
Uzay araştırmalarında devrim yaratan soru: Uzaylı mikroplar insanlığı hasta edebilir mi?
Uzay araştırmalarında devrim yaratan soru: Uzaylı mikroplar insanlığı hasta edebilir mi? Bilim insanları, Dünya dışı yaşam arayışlarında karşılaşılabilecek mikrobiyal formların insan sağlığı üzerindeki potansiyel risklerini ve uzay seyahatlerinin bakteriler üzerindeki etkilerini inceliyor. Araştırmalar, mikro yerçekimi ortamında bazı mikropların hastalık yapma kapasitesinin arttığını ve uzay uçuşlarının insan bağışıklık sistemini zayıflattığını ortaya koyuyor.
Yapay zekanın gelişim hızına ilişkin tartışmalar sürmeye devam ediyor
Yapay zekanın gelişim hızına ilişkin tartışmalar sürmeye devam ediyor Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması yönündeki çağrısına OpenAI, Tesla ve SpaceX ile Google DeepMind'ın yöneticilerinden destek gelirken Nvidia CEO'su Jensen Huang bu konuda olabildiğince hızlı ilerlenmesi gerektiğini savunarak farklı yaklaşım ortaya koydu.