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Akıllı telefon duyuruları tam gaz devam ediyor; Honor X9e Pro tanıtıldı

Akıllı telefon duyuruları tam gaz devam ediyor; Honor X9e Pro tanıtıldı

24.09.2026 18:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akıllı telefon duyuruları tam gaz devam ediyor; Honor X9e Pro tanıtıldı

Honor X9e Pro yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan bir model. Kamera ve ekran tarafında da iddiaları var.
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Akıllı telefon tarafında dikkat çeken markalardan biri olan Çin merkezli Honor, yeni telefon modeli X9e Pro modelini tanıttı. Telefon, 11.000 mAh bataryasıyla öne çıkarken, yeni nesil işlemci ve yüksek kamera kalitesiyle iddiasını karşılıyor. 

Honor X9e Pro, şirket tarafından aktarıldığı kadarıyla 66 saat yani yaklaşık 3 gün boyunca video izleme süresi sunuyorken 164 saatin üzerinde müzik dinleme imkanı sağlıyor. Bu son kullanıcıda farklı uygulamaların da devreye girmesiyle 2 güne kadar düşebilir. 

Telefonda 8 GB RAM ve Snapdragon 6 Gen 5 işlemci bulunuyor. 6.8 inç boyutlarındaki telefon 120 Hz ekran yenileme hızının yanı sıra 10.000 nit parlaklık sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile ekranı korunan telefonun, 5 MP ultra geniş açılı, 108 MP ise geniş açılı kamerası var. 

Telefon, ilk kez Malezya'da başlangıç fiyatı 465 dolar olarak satışa çıktı.

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