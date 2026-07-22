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AMD, Anthropic'e milyar dolarlık yatırım yapacak

AMD, Anthropic'e milyar dolarlık yatırım yapacak

22.07.2026 20:26:00
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AMD, Anthropic'e milyar dolarlık yatırım yapacak

Yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices (AMD), yapay zeka şirketi Anthropic ile stratejik ortaklık yaptığını ve şirkete gelecekte 5 milyar dolara kadar stratejik yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.
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AMD'den yapılan açıklamada, Anthropic'in AMD'nin Helios raf ölçekli çözümlerinde 2 gigavata kadar MI450 Serisi yapay zeka çiplerini kullanacağı, ilk 1 gigavatlık kapasitenin devreye alınmasına 2027'nin ilk yarısında başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, iki şirketin Claude yapay zeka modelini AMD'nin yapay zeka çipleri üzerindeki iş yüklerini optimize etmek amacıyla kullanacağı çok yıllı bir mühendislik işbirliği başlatacağı belirtilerek, AMD'nin de Claude'u mühendislik ve ürün geliştirme ekipleri genelinde yaygın biçimde kullanacağı aktarıldı.

AMD'nin Anthropic'e gelecekte 5 milyar dolara kadar stratejik yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu ortaklığın yeni nesil yapay zeka altyapısının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #AMD #Anthropic

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