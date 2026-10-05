Amerika’da TASSA 2026 Konferansı düzenlendi

Yapay zekanın gündemden düşmediği şu günlerde Amerika’da yapay zeka odağında TASSA konferansı gerçekleştirildi. Bu yıl “Yapay Zeka Çağında İnovasyonda Köprü Kurmak: ABD ve Türkiye Arasında Uluslararası Etki” temasını konu alan konferans, Turkish American Scientists and Scholars Association 2026 (TASSA), Türk-Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği tarafından düzenlendi. Bu yıl 2 ve 4 Ekim tarihleri arasında Kuzey Karolina’daki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik onlarca bilim insanına ve akademisyene ev sahipliği yaptı. Etkinlikte ABD’de ve Türkiye’de farklı görevlerde yer alan akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. İş insanları ve girişimcilerin de yer aldığı etkinlikte ana konu yapay zekaydı.

Konferansta yapay zekanın dönüştürücü olanaklarının yanı sıra bilim, mühendislik, sağlık, eğitim ve girişimcilik gibi alanlardaki etkileri de masaya yatırıldı.

TASSA 2026, 2 Ekim’de katılımcıların Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC) bulunan, içlerinde Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Ayşenil Belger’in de laboratuvarlarının yer aldığı çeşitli enstitüleri ziyaretiyle başladı.

Konferansın ilk günü 3 Ekim’de sabah erken saatlerde TASSA Başkanı Prof. Dr. Ercan Alp ve konferansın ortak organizatörleri Drexel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Ayaz ile MIT Media Lab öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Dağdeviren’in konuşmalarıyla başladı.

Ardından 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ‘Sınır Tanımayan Bilim: Keşif, azim ve küresel sorumluluk’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlik poster sunumlarıyla devam ederken, Tersine Beyin Göçü, Diaspora Etkisi ve Türkiye-ABD İnovasyon Köprüsü başlıklı panel düzenlendi. Burada, tersine beyin göçü ve “beyin sirkülasyonu” kavramları tartışılırken, Türk akademisyen ve mühendis ve ODTÜ rektörü Ahmet Yozgatlıgil, Özyeğin Üniversitesi Rektörü ve Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi öğretim üyesi Barış Tan, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Hasan Mandal, ETH Zürih'te Bilgi Teknolojisi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik fakültesinde Profesör olan Metin Sitti, fizikçi ve bilim insanı Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, NASA’nın Glenn araştırma merkezinde 43 yıl çalışmış, kıdemli bilim insanı Dr. Süleyman Gökoğlu moderatörlüğünde fikirlerini paylaştılar.

Konferansın ilerleyen saatlerindeki konuşmacılar arasında Ali Çınar, Leyla Topçu Sarıca, Alp Sungu, Nesime Tatbul gibi araştırmacılar ve bilim insanları yer aldı.

''Yapay zekanın geleceği: Temel modellerden endüstri, bilim ve tıptaki etkilere'' adlı panel gerçekleşti. MIT Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Bölümü başkanlığında yer alan Prof. Dr. Asuman Özdağlar, UCLA'da Şansölye Profesörü ve Volgenau Mühendislik İnovasyon Kürsüsü Başkanı Dr. Aydoğan Özcan, Turing CTO’su eski Microsoft AI Frontiers laboratuvarı yöneticisi Dr. Ece Kamar ve moderatör Prof. Dr. Haluk Ünal eşliğinde konu tartışıldı.

Konferansta dikkat çeken başlıklardan biri de ''Bedenlenmiş Zeka: Fiziksel Dünyada Robotik ve Yapay Zeka'' başlıklıydı. Burada Northeastern Üniversitesinden Prof. Taşkın Padır, Prof. Dr. Metin Sitti ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldırım (MIT) ile gerçekleşen panelde moderatör de Kansas Üniversitesinden Biyomühendislik Programı Direktör Yardımcısı Candan Tamerler oldu.

Organizasyonda, bilim insanı Canan Dağdeviren, Aşık Veysel’i anma bölümünde Kara Toprak türküsünü seslendirdi.

4 Ekim’de son gaz devam eden etkinlik, TASSA Başkanı Ercan Alp’in konuşmasıyla açıldı. Ardından, ''Kuruluştan çıkışa: Kenan Systems, TAX ve CAMX Power deneyimlerinden çıkarılan dersler'' başlıklı konuşma gerçekleşti. Bilim insanı ve girişimci olan Kenan Şahin, Massachusetts, Lexington'da bulunan TIAX LLC'nin kurucusu, başkanı ve baş teknoloji sorumlusu olmasının yanı sarı ayrıca, CAMX Power'ın da kurucusu ve CEO'su olarak görev yapıyor. Şahin’in konuşmasının ardından ''Teknoloji Çevirisi: Laboratuvardan Pazara'' adlı panel gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gününün ilerleyen saatlerinde ise; ''Bilim, hayırseverlik ve toplum: Etki yaratmak için Türk-Amerikan diasporasını harekete geçirmek'' ve ''Bilim insanları ve akademisyenler için göç süreçleri: ABD ve Türkiye'de vizeler, izinler ve izlenecek yollar'' başlıkları konuşuldu.

Bu etkinlik kapsamında; profesyoneller, araştırmacılar, öğrenciler, girişimciler, sektör liderleri ve topluluk üyeleri ağ kurma, öğrenme, iş birliği ve kariyer geliştirme fırsatları için bir araya geldiler.