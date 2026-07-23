Android kullanıcılarının hangi iPhone'lara geçtiği belli oldu

Android işletim sistemine sahip cihazları kullanan kişilerin iPhone'a geçişlerine yönelik araştırma sonucu yayınlayan Consumer Intelligence Research Partners kısaca CIRP, burada farklı tercihlerin söz konusu olduğunu ortaya çıkarttı.

Sonuçlara göre 2026'nın ilk çeyreğinde yeni iPhone modellerine yönelen kişilerin yüzde 12'si eskiden Android telefon kullanıcısıydı.

Toplanan verileri anlaşılır hale getiren CIRP, eskiden Android telefon kullanın kişilerin, amiral gemisi iPhone modellerinde sunulan fazla kamera sayısı, büyük ekran ve diğer avantajlardan ziyade iOS ekosisteminde yer alan FaceTime ya da iMessage gibi yerleşik imkanlara sahip olmak amacıyla geçtiği ortaya çıktı.

Yani kullanıcılar temelde iOS ekosisteminde sunulan imkanlara erişmek istiyor.

Şirketin açıkladığı 6 aylık veriye göre Android cihazlardan geçenlerin yüzde 17'si standart modellere yani iPhone 16 ya da iPhone 16 Plus gibi 'pro' olmayan modellere geçiyor.

iPhone 16 özelinde yüzde 13, iPhone 16e odağında yüzde 9 ve iPhone 17e modeline gelince bu oran yüzde 5 oluyor.

iPhone 17 Pro Max ise diğer modellerden biraz ayrılıyor. Çünkü hem daha önceki telefonu iPhone olanlar hem de Android cihazlardan geçen kişiler iPhone 17 Pro Max modeline talep göstermiş. Önceki telefonu iPhone olanların yüzde 27'si iPhone 17 Pro Max'i tercih ederken, Android'den geçenlerin yüzde 25'i bu modeli seçmiş.