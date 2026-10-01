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Ankete göre ABD'lilerin yüzde 73'ü yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğinden endişe duyuyor

Ankete göre ABD'lilerin yüzde 73'ü yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğinden endişe duyuyor

1.10.2026 18:56:00
Güncellenme:
AA
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Ankete göre ABD'lilerin yüzde 73'ü yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceğinden endişe duyuyor

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 73'ünün gelecekte geliştirilecek yapay zeka sistemlerinin insanlığın varlığı için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu gösterdi.
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Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında 1202 katılımcıya yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik potansiyel tehdidi konusunda "çok endişeli" olduğunu belirtirken "biraz endişeli" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35 oldu.

Bu konuda endişe duymadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 25 olurken katılımcıların yüzde 2'si bu konuda fikir beyan etmedi.

Katılımcıların yüzde 86'sı, yapay zekanın gelişimini yavaşlatacak olsa bile şirketlerin bağımsız güvenlik standartlarını karşılamasının zorunlu tutulmasını destekledi.

Ankete katılanların yüzde 74'ü yapay zeka şirketlerinin yöneticilerine "çok az" güvendiğini ya da "hiç güvenmediğini" belirtirken yapay zekanın günlük yaşamlarında faydadan çok zarara yol açacağını düşünenlerin oranı yüzde 53 oldu.

İlgili Konular: #Yapay zeka

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