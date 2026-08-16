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Anthropic, Claude için getirdiği filigran sistemine yönelik yeni açıklama yaptı

Anthropic, Claude için getirdiği filigran sistemine yönelik yeni açıklama yaptı

16.08.2026 21:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Anthropic, Claude için getirdiği filigran sistemine yönelik yeni açıklama yaptı

Yapay zekanın yükselişine yönelik önlemler artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Yapay Zeka Yasası taahhütleri kapsamında Anthropic, yapay zeka modelleri için yeni bir görünmez filigran sistemi getirdi.
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Yapay zekaya yönelik bazı düzenlemeler getirmek için çalışmalar yapan Avrupa Birliği, en son Yapay Zeka Yasası'ndaki şeffaflık kuralları kapsamında bazı beklentiler duyurmuştu. Buna uygun düşecek şekilde düzenlemeler yapan Anthropic, Claude ile oluşturulan içeriklere görünmez bir filigran ekleneceğini duyurmuştu. Dikkat çeken duyurunun ardından bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Claude modellerinde uygulanan yeni filigran sistemi, Claude Code, Cowork, Claude Tag veya AWS, Google Cloud ya da Microsoft Foundry gibi sistemlerde de üretilen sonuçlarda da yer alıyor.

Gelecekteki Claude modellerinin ürettiği metinlerde, metnin oluşturulmasında Claude’un rol almış olma olasılığını belirlemeye yardımcı olan bir filigran yönteminin kullanılıacağını aktaran Anthropic, bu değişikliği diğer büyük yapay zeka sağlayıcılarıyla birlikte AB Yapay Zeka Yasası’na uyum amacıyla hayata geçirdiğini belirtiyor.

Öte yandan kullanılan bu yöntem Claude’un çıktılarının kalitesini veya içeriğini etkilemediği; filigranlı ve filigransız metinlerin okuyucular tarafından ayırt edilemediği de aktarılıyor. Filigranın herhangi bir kişiyi, kuruluşu veya sohbeti tanımlayan bilgi de taşımadığı bunun yerine metne görünmez bir istatistiksel imza bıraktığı belirtiliyor.

Peki tam olarak nasıl oluyor? Şirket, özel olarak metnin içine gizli bir kod veya görünmez karakter eklemiyor. Claude’un kelime seçimlerinin istatistiksel dağılımını kontrollü şekilde değiştirerek bir parmak izi oluşturduğu söyleniyor.

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