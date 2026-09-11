Anthropic, yapay zeka modellerinin bazı konvansiyonel silahların üretiminde kullanıldığını tespit etti

Anthropic tarafından, modellerinin kötüye kullanımının tespitine ve buna karşı önlem alınmasına yönelik rapor yayınlandı.

Raporda, Aralık 2025-Ağustos 2026 arasında siber operasyonlar, etki operasyonları, gözetleme, dolandırıcılık ve konvansiyonel silah geliştirme gibi kötüye kullanma örneklerine yer verildi.

Söz konusu kötüye kullanım eylemlerine girişenler arasında devlet destekli olduğundan şüphelenilen gruplar, maddi çıkar güden suçlular ve devlet propaganda kurumlarının yer aldığı belirtilen raporda, bu faaliyetlerde genellikle "Claude Haiku", "Sonnet" ve "Opus" modellerinin kullanıldığı kaydedildi.

Konvansiyonel silahlar

Raporun "konvansiyonel silahlar" başlıklı kısmında ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA), bombalar ve diğer mühimmatın yanı sıra bunları çalıştıran hedefleme ve kontrol sistemleri dahil geleneksel silahların yazılımlarının geliştirilmesinde Claude'un kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Şirketin tehdit istihbaratı ekibinin, geçen yıl silah tasarımı ve geliştirme için yazılım geliştirmek ya da silah programlarının dayandığı istihbarat toplama ve tedarik faaliyetlerini desteklemek için Claude'u kullanan çok sayıda aktörü araştırdığı ve faaliyetlerini engellediği aktarılan raporda, bunlardan üçünün Çin'de, ikisinin Rusya'da, birinin de Yemen'de olduğu kaydedildi.

Raporda, Anthropic'in Yemen'in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun güdümlü roket ve çeşitli füzeler dahil üç farklı silah geliştirme programında Claude Code'u kullandığını tespit ettiği belirtildi.

Grubun bunu araçları yönlendirmek, navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve bunları test etmek için kullandığının tespit edildiği belirtilen raporda, grubun operasyonel bir silahı başarıyla geliştirdiğine dair kanıt bulamadığı kaydedildi.

Raporda, grubun ilgili hesaplarının engellendiği ve elde edilen bilgilerin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Öte yandan rapordaki diğer vaka örneğinde ise Çin merkezli bir aktörün, bir anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude'u kullandığı belirtildi.

Aktörün silah sisteminin ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD'nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmak için Claude'dan yararlandığı aktarılan raporda, şirketin faaliyetlerinin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Siber saldırılar

Siber operasyonlar konusunda verilen örnekler arasında Rusya'ya ait casusluk örnekleri yer alırken, söz konusu faaliyetlerin çoğunlukla Ukrayna ve Avrupa hükümetlerindeki askeri istihbaratın hedef alındığı kaydedildi.

Başka bir casusluk örneğinde ise Çin'de yaşadığı düşünülen aktörlerin üretim sistemlerine yönelik sızma girişimlerinin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa ve Güneydoğu Asya'daki yabancı hükümetlere ait ağlara yönelik keşif faaliyetleri yürütüldüğü ortaya konuldu.

Başka bir örnekte ise mali amaçlı ve şantaj yöntemini kullanan çok sayıda siber suç faaliyetinin tespit edildiği ve bunların engellendiği bildirildi.

Raporda ayrıca, Fransa'da bir kişinin Claude'u kullanarak Avrupa'daki siyasi partileri, medya kuruluşlarını ve düşünce kuruluşlarını hedef aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Gözetleme operasyonları İran ve Basra Körfezi'ni hedef aldı

Gözetleme operasyonları kapsamında ise Haziran 2026'da, İran ve Basra Körfezi bölgelerini hedef alan bir hesabın belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, bölgedeki kullanıcıların sosyal medya faaliyetlerini analiz etmek, sınıflandırmak ve profillerini çıkarmak amacıyla bir gözetim platformu kuran hesabın yasaklandığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucunda ise söz konusu hesabın "S2T Unlocking Cyberspace" adlı bir kuruluş tarafından veya bu kuruluş adına yürütüldüğü ortaya çıkarken, açık kaynak araştırmaları kuruluşun İsrail-Singapur menşeli bir istihbarat sağlayıcısı olduğuna işaret etti.

Başka bir gözetleme operasyonunun da Çin merkezli olduğu kaydedilen raporda, Claude'un otomatik bir "kamuoyu izleme" aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Söz konusu kullanıcının, Claude'u, muhalifleri, aktivistleri, etnik azınlıkları ve Çin diasporası ile yabancı medyayı siyasi istikrara yönelik tehditler olarak listeleyen hükümet brifingleri hazırlamak için kullandığı kaydedildi.

Flört uygulamalarında yapay zeka kullanıldı

Dolandırıcılık ve sahtekarlık uygulamalarına da yer verilen raporda, Çin merkezli bir uygulama stüdyosunun Claude yardımıyla 20'den fazla flört uygulamasından oluşan bir ağ oluşturduğu belirtildi.

Bu stüdyonun, hizmetlerin tamamen insanlar tarafından sunulduğunun iddia edilmesine rağmen kullanıcılarla sohbet etmek için yapay zeka karakterler geliştirdiği ifade edildi.

Raporda, yalnızca 2 haftalık bir süre içinde, en az 25 bin farklı kişiyle sohbet eden 4 bin 700'den fazla yapay zeka karakter tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, daha gelişmiş yapay zeka modeli çıktılarından yararlanarak, daha düşük kapasiteli bir modelin eğitilmesi anlamına gelen "damıtma" yöntemine ilişkin örneklere de yer verildi.

Damıtma yönteminin yapay zeka alanında sıkça kullanılan bir eğitim yöntemi olduğu vurgulanan raporda, öte yandan, izinsiz olarak başka modelleri kopyalama amacı taşıması durumunda bu yöntemin "yasa dışı" hale geldiğinin altı çizildi.

Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba bağlantılı aktörlerin bu kapsamda, yapay zeka modellerinin yeteneklerini yasa dışı yollarla kopyalamaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu faaliyetin şu ana kadar kaydedilen en büyük "yasa dışı damıtma saldırısı" olarak nitelendirildiği raporda, 3 bin 500'ün üzerinde sahte hesaptan günlük yaklaşık 3 milyon işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Raporda ayrıca, Alibaba'nın modellerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu saldırıların yazılım mühendisliği gibi unsurları hedef aldığı ifade edildi.

Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın da faaliyetlerine yer verilen raporda, şirketin kullanıcı taleplerini kendi modeli olan "Kimi" yerine Claude'a ilettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Moonshot'ın daha sonra kullanıcılara Claude'un yanıtlarını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kullanıcılar Kimi modelini kullandıklarını zannederken, aslında Claude'dan yanıt alıyorlardı." ifadesi kullanıldı.

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in de Moonshot'a benzer faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen raporda, şirketin müşterilerini bilgilendirmeden iletişimi gizlice Claude'a ilettiği belirtildi.

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi tarafından da yasa dışı "damıtma faaliyeti" gerçekleştirildiği belirtilen raporda, kendi MiMo modellerinden alınan kullanıcı sohbetlerinin Claude'a aktarıldığı belirtildi.

Soruşturmada ise Xiaomi'nin Claude'un cevaplarını kullanıcılarına sunmasından ziyade, müşterileri ile modelleri arasındaki yazışmaların kaydedildiğinin ortaya konulduğu bildirildi.

Claude'un "etki operasyonları"nda kullanılması

"Etki operasyonları" başlıklı bölümde ise "etki operasyonları" faaliyetin kaynağını, destekçilerini veya koordinasyonunu gizleyerek, bireylerin veya grupların algılarını, inançlarını veya davranışlarını gizlice etkilemek amacıyla bilgi ortamını manipüle etmeye yönelik çabalar olarak tanımlandı.

Raporda, bazı grupların, Claude'u kullanarak sahte sosyal medya profillerinden ve tam teşekküllü haber sitelerinden oluşan ağlar kurduğuna işaret edilerek bu platformları aldatıcı içerik yayınlamak için kullandığı ve bu operasyonların arkasındaki oluşumları tamamen gizlediği belirtildi.

Bir aktörün bir ülkenin sıradan vatandaşlarına aitmiş gibi görünen 100 sosyal medya hesabı oluşturabileceği ve hepsinin bir hafta boyunca aynı siyasi görüşü pekiştiren içerikler paylaşmasını sağlayabildiğine dikkat çekilen raporda, bu hesapların gerçek olmadığı ve görüşlerin samimi olmadığı ifade edildi.

Raporda, yüzeysel olarak bakıldığında, bu çabanın arkasında gerçekte kimin olduğunu gösteren hiçbir ipucu olmadığı ancak raporun bu vakalardan 9'unu ayrıntılı şekilde ele aldığı belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rusya'ya bağlı bir "Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahale (FIMI)" operasyonunun içerik üretim altyapısını sağlayan ve Bangui'de Rusça konuşan bir aktör tarafından yönetilen hesabın kaldırıldığı aktarılan raporda, bu aktörün "Radio Lengo Songo (98,9 FM)" aracılığıyla "günlük içerik operasyonu" yürüttüğü ve bunun Rusya'nın medya kuruluşları ile koordineli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda, kullanıcının içerik üretirken Claude'a haberlere "Rusya yanlısı ve Fransa karşıtı söylemleri açıkça eklemesi" talimatını verdiği ve haber akışlarının yapay zeka tarafından üretilmiş metinler gibi görünmesini önlemek için klasik biçimlendirme alışkanlıklarını ortadan kaldırmasını istediği aktarıldı.

Operasyonun tamamen yurt dışından yönetildiği ancak Bangui'den kaynaklanıyormuş gibi görünmek üzere özenle tasarlandığına vurgu yapılan raporda, ağın insan kaynakları ve iç yönetimini otomatikleştirmek için Claude'u kullandığına işaret edildi.

Öte yandan, raporda, Claude'u kullanarak siyasi içerikler üreten ve gerçek haberleri farklı ülkelerin siyasi koşullarına göre yeniden yazan Fransa merkezli bir dijital reklam şirketinin yürüttüğü ticari bir dezenformasyon ağının tespit edildiği ve kaldırıldığı aktarıldı.

Raporda, bu içeriklerin yaklaşık 70 haber sitesi ve bunlarla bağlantılı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki 70 hesap ve 250'den fazla sahte yorum hesabı üzerinden yayıldığı belirtildi.