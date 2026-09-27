Apple'a 5,7 milyar dolarlık patent şoku: Jüri 'ihlal' kararı verdi

ABD'de federal mahkeme jürisi, Apple'ın iPhone ve Apple Watch modellerinde kullandığı dokunsal geri bildirim teknolojisinin iki patenti ihlal ettiğine hükmetti.

Karar doğrultusunda Apple'ın San Diego merkezli teknoloji şirketi Taction'a 5,7 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildi.

Apple ise söz konusu karara itiraz edeceğini ve davayı temyize taşıyacağını açıkladı.

TAPTIC ENGINE İÇİN PATENT İHLALİ KARARI

Jüri, Apple cihazlarında dokunma ve titreşim hissi oluşturan Taptic Engine teknolojisinin Taction'a ait iki patenti ihlal ettiği sonucuna vardı.

Söz konusu kararın, ABD'de patent ihlallerine ilişkin jüri tarafından verilen en yüksek tutarlı kararlardan biri olduğu belirtildi.

Apple ise Taptic Engine'in Taction tarafından geliştirilen teknolojiden temel olarak farklı olduğunu savundu. Şirket, Taction'ın kendi ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği testlerin de bu farklılığı ortaya koyduğunu belirterek söz konusu teknolojiyi kullanmadığını ifade etti.

Apple, jüri kararını temyiz edeceğini açıkladı.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise kararın ardından yaptığı açıklamada jürinin şirket lehine hüküm vermesinden memnuniyet duyduklarını belirterek kararın patent haklarını doğruladığını söyledi.

DAVA 2021'DE AÇILDI

Kulaklık ve oyun kulaklıklarında da kullanılan dokunsal teknolojiler geliştiren Taction, Apple'a karşı patent ihlali davasını 2021 yılında açtı.

Apple, yargılama boyunca patentleri ihlal etmediğini savunurken Taction'a ait patentlerin de geçersiz olduğunu ileri sürdü.

San Diego'daki federal mahkeme 2023 yılında Apple lehine karar vererek şirketin patentleri ihlal etmediğine hükmetti. Ancak ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen yıl bu kararı bozdu ve davanın yeniden görülmesinin önünü açtı.

Yeniden görülen davada jüri, Apple'ın iki patenti ihlal ettiği sonucuna vardı.

İNGİLTERE'DE DE MİLYARLARCA DOLARLIK DAVA

Apple, patent davasının yanı sıra İngiltere'de de milyarlarca dolarlık başka bir davayla karşı karşıya.

İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, haziran ayında tüketici hakları kuruluşu Which'in Apple'a karşı açtığı 3 milyar sterlinlik, yaklaşık 4 milyar dolarlık toplu davanın ilerlemesine izin verdi. Davanın yaklaşık 40 milyon iCloud kullanıcısını kapsadığı belirtiliyor.

Which, Apple'ın iCloud hizmetini iOS cihazlarıyla ilişkilendirerek kullanıcıların rakip bulut depolama servislerine geçmesini zorlaştırdığını öne sürüyor. Kuruluş, bu durumun rekabeti zayıflattığını ve tüketiciler açısından fiyatların yükselmesine yol açtığını savunuyor.

Apple ise iddiaları reddediyor. Şirket, iCloud kullanımının zorunlu olmadığını ve İngiltere'deki kullanıcıların alternatif bulut depolama hizmetlerini kullanabileceğini belirtiyor.

Söz konusu davanın 2028 yılında görülmesi bekleniyor.