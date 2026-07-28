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Apple, ABD özelinde yeni bir kiralama programı duyurdu

Apple, ABD özelinde yeni bir kiralama programı duyurdu

28.07.2026 21:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, ABD özelinde yeni bir kiralama programı duyurdu

Apple, iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarının kiralanmasını içeren yeni bir program duyurdu.
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Apple, cihazlarının kiralanabileceği bir programın duyurusunu yaptı. ABD özelinde sunulan bu Apple Upgraed programında kullanıcılar isterlerse iPhone'u isterlerse de Mac cihazları farklı sürelerde kullanmak için ücret ödeyerek kiralayabilecekler. 

Farklı Apple cihazları farklı sürelerde ve ücretlerde kiralanabilecek. 

Yapılan açıklamada iPhone ve Apple Watch gibi cihazları 12 ya da 24 aylığına kiralamak mümkün olacak. Mac ya da iPad kiralamak isteyenler ise 24 ya da 36 aylığına bu cihazları kiralayacak. 

Açıklanan ücretlere göre iPhone'lar aylık 17,99 dolardan Apple Watch'lar ise 11,99 dolardan başlayan fiyatlara kiralanabilecek. Mac'ler aylık 24,99 dolardan, iPad'ler ise aylık 11,99 dolardan kiralanacak.

Kiralama süresi sonunda kullanıcılara üç seçenek sunulacak; yeni modele geçme, cihazı satın alma ya da iade edip programdan çıkmak. 

Programa dahil olan cihazlar ise; iPhone 16, 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, A16 işlemcili iPad ve Studio Display olarak açıklandı.

ABD özelinde de sınırlılıklar var. Programa dahil olmak isteyen kullanıcılar yalnızca AT&T, Verizon veya T-Mobile abonesiyse dahil olabiliyor.

İlgili Konular: #iphone #apple #MacBook #ipad

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