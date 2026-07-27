Apple, akıllı gözlüğünde kullanıcı gizliliğine odaklanacak

Apple'ın çok uzun bir akıllı bir gözlük üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple ise bu iddiaları resmi olarak hiçbir zaman doğrulamamıştı ancak şirkete yakın olan bazı kaynaklar artık bu projenin geliştirildiği ve de birkaç yıl içinde karşımıza çıkacağını söylüyor.

Öte yandan bir süredir Meta'nın Ray Ban ile geliştirdiği akıllı gözlükler kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu cihazlarda yer alan kamera ve kayıt sistemi kötü niyetli kişilerin elinde bir silaha dönüşebiliyor.

Apple ise Meta'nın akıllı gözlüklerinde düştüğü bazı hatalara düşmek istemiyor.

Son dönemde Meta'nın akıllı gözlükleri sapık cihazı olarak görülüyor ve bu imaj Apple için planları değiştirecek düzeyde olumsuz bir gelişme. Daha önce 2026 yılının sonuna kadar karşımıza ilk Apple imzalı gözlüklerin çıkacağı bekleniyordu ancak son gelişmelerden sonra tanıtımın 2027 yılının haziran ayına erteleneceği konuşuluyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple bu cihaz için özel bir ekiple çalışıyor ve burada gizliliğin ön plana çıkartılması hedefleniyor. Bu sebeple diğer cihazlarda bulunmayan bir bariyer geliştirdiği söylenen ekibin, tanıtım tarihini ertelediği söyleniyor.

Burada güvenlik sorununun kamerasız bir gözlük geliştirilecek çözüleceği konuşuluyor. Gurman'ın aktardığına göre Apple farklı senaryolar üzerinde çalışıyor.