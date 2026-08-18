Apple, birçok yeni ürün piyasaya sürebilir

Apple yeni tanıtacağı ürünler konusunda hep ketum olsa da yapılan sızıntılar ile hangi ürünlerin tanıtılacağı ya da geleceği etkinliklerden önce kestirilebiliyor. MacRumors tarafından fark edilen kodlardaki ayrıntılara göre yeni ev cihazları, kulaklıklar, iPhone(birçok ayrıntıyı zaten öğrendik), iPad ve diğer pek çok ürün ailesine atıf yer alıyor.

Tahoe 27.6'nın içinde yer alan V62, V63, V64, V67 ve V68 kod adlarının yakında piyasaya sürülecek iPhone modellerine işaret ettiği iddia edildi. Bu da sırasıyla iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 ve iPhone Ultra olabilir.

Apple'ın J490 ve B525 kod adlarıyla kodda görünen ürünlerin ise yakında piyasaya süreceği Home Hub ve HomePod Mini'nin olduğu söyleniyor.

Kamera özellikli AirPods'ların yanı sıra, iki yeni Beats kulaklık modeli ve AirPods Pro 4 kulaklık da yolda görünüyor. N109 adı ise ikinci nesil Vision Pro başlığa işaret ediyor, ATVRemote1 ise yeni bir Apple TV uzaktan kumandasına ya da yeni bir Apple TV'yi ifade ediyor olabilir.

Bunların yanı sıra OLED ekran ve A19 Pro çipe sahip olacağı söylenen yakında çıkacak bir iPad Mini'ye dair J510 kodu bulundu.

Bu ürün listesi beklenmedik bir ürünü göstermiyor. Geçen yıllardan beri listenen ürünlerle ilgili söylentiler ve sızıntılar yapılmıştı. Ancak bu kodlarda yer alan bilgiler en azından bazı söylentilerin doğru olabileceğine işaret ediyor.