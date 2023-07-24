Apple da bu işe giriyor: Apple GPT için detaylar

Apple'ın ChatGPT benzeri bir üretken yapay zeka üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Konu hakkında yeni detaylar geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:44
Apple da bu işe giriyor: Apple GPT için detaylar
Abone Ol google-news

Apple, yapay zeka yarışında geride kalmak istemediğini nisan ayında açtığı iş ilanlarıyla göstermişti. 27 Nisan'dan sonra açılan  iş ilanlarının odağında “üretken yapay zeka konusunda uzman” kişilerin aranması dikkat çekmişti. 

Apple'ın resmi olarak duyurmadığı ancak teknoloji camiasında Apple GPT olarak adlandırılan yeni sistem, üretken yapay zekayı odağa alıyor.

APPLE'IN YENİ YAPAY ZEKASINI HEMEN GÖRMEYECEĞİZ

The Verge tarafından yapılan habere göre şirket kendi içinde bu sistemi test etmeye başladı bile. Apple'ın yakın bir zaman içinde bu sistemi kullanıma sunması beklenmiyor. Söylenene göre şirket içinde küçük bir grup ile başlayan test süreci için Büyük Dil Modeli de hazırlandı. 

Sohbet botu için de hazırlıkların sürdüğü Apple, süreci aceleye getirmek istemiyor ve bu yüzden hızlandırmıyor. Bu yapay zeka sisteminin, metinleri özetleme ve gelecekteki özellikleri prototipleme ve bünyesindeki veriler ışığında soruları yanıtlama gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. 

Apple'ın geliştirdiği yeni yapay zeka için bilgilerin gelecek yıla kadar detaylanması bekleniyor. 


Apple GPT Apple yapay zekası öğrenen yapay zeka üretken yapay zeka Yapay zeka yapay zeka algoritması yapay zeka araştırmaları

İlgili Haberler

Önce iOS'a gelen ChatGPT, Android için yolda

Önce iOS'a gelen ChatGPT, Android için yolda
Associated Press, haber arşivini ChatGPT ile paylaşacak

Associated Press, haber arşivini ChatGPT ile paylaşacak
ChatGPT iştahı kapandı! İlk kez trafikte düşüş oldu

ChatGPT iştahı kapandı! İlk kez trafikte düşüş oldu

En Çok Okunan Haberler