Apple'da Tim Cook sonrası yeni dönem: İlk katlanabilir iPhone ve yeni CEO sahnede

Küresel teknoloji pazarında gözler Apple’ın Kaliforniya, Cupertino’daki merkez kampüsünde düzenlenen "Surprise and Shine" (Sürpriz yap ve Parılda) başlıklı sonbahar ürün tanıtım etkinliğine çevrildi. Şirket, ilk modelin tanıtıldığı 2007 yılından bu yana iPhone mimarisindeki en büyük tasarımı sahneye çıkarıyor.

PASAPORT GİBİ AÇILAN EKRAN VE TOUCH ID TEKNOLOJİSİ

Lansmanda tanıtılması beklenen katlanabilir modelin, kapalı konumdayken 5,5 inç, bir pasaport gibi açıldığında ise 7,8 inç dev bir ekrana dönüştüğü belirtiliyor. "iPhone Fold" veya "iPhone Ultra" adıyla pazara sunulacağı konuşulan cihazın, inceliği korumak amacıyla Face ID yüz tanıma kamerasını barındırmayacağı ve güvenlik tarafında Touch ID parmak izi teknolojisini kullanacağı bildiriliyor.

Fiyat etiketinin 2 bin dolar eşiğini aşacağı tahmin edilen cihaz, 1899 dolardan satılan Google Pixel 11 Pro Fold gibi rakiplerini geride bırakarak katlanabilir telefon pazarındaki en yüksek fiyatlı modellerden biri olmaya aday gösteriliyor.

İPHONE 18 PRO SERİSİ VE DOKUNMATİK MACBOOK SÜRPRİZİ

Pazarda katlanabilir telefonlar toplam akıllı telefon satışlarının nispeten küçük bir bölümünü oluştururken, Apple'ın finansal gelirlerinin ana omurgasını standart iPhone modelleri oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket lansmanda amiral gemisi serisi olan iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini de tanıttı.

Öte yandan Apple’ın önümüzdeki süreçte Apple Watch ve AirPods serilerini güncellemesi, aynı zamanda şirket tarihinde bir ilk olacak dokunmatik ekranlı MacBook modelini de pazara sunması bekleniyor.

YENİ CEO JOHN TERNUS'TAN ÇALIŞANLARA İLK MESAJ

Tim Cook'un ardından Apple’ın CEO'su olarak ilk kez lansman sahnesine çıkan John Ternus, göreve başladığı gün çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin vizyonuna vurgu yaptı.

Ternus yayımladığı mesajda, "Dünyanın en büyük şirketinde bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum. Hazırlık aşamasında olan inanılmaz ürünler ve henüz hayal bile etmediğimiz projeler için büyük bir heyecan taşıyorum" ifadelerini kullandı.