Apple'dan iPhone 18 Pro için hata düzeltmesi: Yeni iOS sürümü yayınlandı

Teknoloji devi Apple’ın yayınladığı iOS 27.0.1, kısa süre önce kullanıma sunulan iOS 27’nin ardından ortaya çıkan bazı sorunlara odaklanıyor.

Güncellemenin özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yaşanan Face ID sorununu giderdiği belirtildi.

Buna göre, Face ID ile kimlik doğrulamanın başarısız olması bazı cihazların beklenmedik şekilde yeniden başlamasına neden olabiliyordu. Apple, yeni sürümle söz konusu hatayı giderdi.

FOTOĞRAFLARDAKİ RENK BOZULMALARINA ÇÖZÜM

Güncellemede kamera tarafındaki bir sorun da ele alındı.

Belirli aydınlatma koşullarında, f/1.48 diyafram açıklığıyla 2x yakınlaştırma kullanılarak çekilen fotoğraflarda renk artefaktları oluşabildiği belirtildi. Apple, az sayıda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazında görülen bu sorunu iOS 27.0.1 ile düzeltti.

DOKUNMATİK EKRAN YANIT VERMEYEBİLİYORDU

iOS 27.0.1 kapsamında giderilen bir diğer sorun ise Bildirim Merkezi ve Denetim Merkezi'nin aynı anda açılmasıyla ortaya çıkıyordu.

Bu durumda bazı iPhone'larda dokunmatik ekranın geçici olarak yanıt vermediği belirtildi. Apple, söz konusu sorunun tüm iPhone modellerini etkileyebildiğini ve yeni güncellemeyle giderildiğini açıkladı.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİYOR?

iOS 27.0.1, desteklenen iPhone modellerinde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirilebiliyor.

Apple'ın yayın notlarında belirtilen sorunların yanı sıra güncellemenin başka hata düzeltmeleri de içerdiği belirtiliyor. Şirket, yayın notlarında tüm değişiklikleri her zaman ayrıntılı biçimde listelemeyebildiğinden, eski iPhone modellerinin de yeni sürümden faydalanabileceği değerlendiriliyor.

İPAD KULLANICILARINA DA GÜNCELLEME

Apple, iPhone'ların yanı sıra iPad kullanıcıları için de iPadOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı.

iPadOS 27.0.1'in yayın notlarında ise yalnızca genel hata düzeltmelerine yer verildi. Apple, güncellemenin iPad'ler için hata düzeltmeleri içerdiğini belirtti.