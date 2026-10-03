Apple'dan yapay zeka casusluğuna karşı acil önlem: macOS gizlilik ayarlarında 'Tam Disk Erişimi' dönemi kapanıyor

Küresel teknoloji devleri arasında gizlilik, veri güvenliği ve yapay zeka otonomisi üzerinden tarihi bir kriz patlak verdi. Meta'nın genel amaçlı yapay zeka asistanı "Muse"un, kullanıcıların macOS sistemlerindeki özel mesaj geçmişlerine, tarayıcı çerezlerine ve kişisel dosyalarına izinsiz eriştiği yönündeki iddialar siber güvenlik dünyasını alarma geçirdi.

META SKANDALI REDDETTİ ANCAK SİBER GÜVENLİK UZMANLARI GERÇEĞİ AÇIKLADI

İddiaların ardından açıklama yapan Meta Teknoloji Başkanı (CTO) David Singleton, Muse'un mesajları okuyabilmesi için kullanıcının hem sistem düzeyinde "Tam Disk Erişimi" (Full Disk Access - FDA) vermesi hem de uygulama içi bağlayıcıyı manuel açması gerektiğini savunarak sorumluluğu kullanıcıya attı.

Ancak macOS güvenlik uzmanı Patrick Wardle ve siber güvenlik araştırmacıları Meta'nın bu yalanlamasını çürüttü. Tam Disk Erişimi ayrıcalığı alan herhangi bir uygulamanın kök dışı tüm sohbet geçmişlerini, internet çerezlerini ve özel e-postaları doğrudan okuyabildiği belgelendi. Ayrıca Muse üzerinde tespit edilen konfigürasyon açığı nedeniyle ClickFix saldırılarıyla yapay zeka asistanının tüm kontrolünün korsanların eline geçebildiği saptandı.

APPLE'DAN META'YA ÜSTÜ KAPALI YANIT: "GİZLİLİK İSTİSMAR EDİLİYOR"

Aykırı kullanım raporlarının tırmanması üzerine resmi bir duyuru yayımlayan Apple, macOS güvenlik mimarisinde radikal değişikliklere gittiğini duyurdu.

İsim vermeden Meta ve benzeri üçüncü taraf geliştiricileri hedef alan Apple yetkilileri; "Bazı geliştiriciler Tam Disk Erişimini, kullanıcıların bilgisi ve onayı olmadan e-postalarını, mesajlarını ve arama geçmişlerini ifşa edecek şekilde riske atıyor. Yapay zeka ajanları giderek otonom hale geldikçe bu erişim düzeyinin yarattığı tehlike katlanmaktadır," ifadeleriyle izin sisteminin daraltılacağını ilan etti.

AMAZON, META'NIN YAPAY ZEKA AJANI MUSE'U PLATFORMUNDAN ENGELLEDİ

Yapay zeka asistanlarının sınırlandırılmamış veri erişim yetkilerinin "kesici elektrikli aletler" kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kullanıcı verilerinin ticari yapay zeka modellerine sızdırılması riskine vurgu yapıyor.

Skandalın ardından e-ticaret ve bulut devi Amazon da Meta Muse uygulamasını kendi platformlarından engelleme kararı aldı. Apple'ın müdahalesiyle birlikte, masaüstü işletim sistemlerinde yapay zeka ajanlarının kullanıcı verilerine erişimini kısıtlayan yeni ve katı bir yasal dönem resmen başlamış oldu.