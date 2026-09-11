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Apple, ekimde hangi ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor?

Apple, ekimde hangi ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor?

11.09.2026 21:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, ekimde hangi ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor?

Apple, kısa bir süre önce yeni iPhone'larını tanıttı. Ekim ayında da yoğun bir takvime sahip olan Apple'ın yeni Mac'leri tanıtması bekleniyor.
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Apple, ekim ayındaki tanıtımında Mac odaklı bir yaklaşım benimseyebilir. Yeni tanıtması beklenen ürünler arasında dokunmatik OLED ekranlı ilk MacBook modeli, M6 işlemcili 14 inç boyutlarıda yeni MacBook Pro ve M6'lı iMac yer alıyor. 

Bunun yanı sıra ekimde bir süredir konuşulan akıllı ev cihazlarının tanıtılması da bekleniyor. 

Apple, 9 Eylül'deki etkinliğinde iPhone 18 Pro'yu, iPhone 18 Pro Max'i, ilk katlanabilir ekranlı iPhone Duo'yu, AirPods 5'i ve Apple Watch Series 12'nin yanı sıra Apple Watch Ultra 4'ü tanıttı.

İlgili Konular: #apple #MacBook

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