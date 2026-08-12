Apple, iCloud aboneliklerini yapay zeka ile dönüştürüyor

iOS 27 beta 5 yeni hafta yayınlandı. Daha önce ortaya çıkan bilgiler ise burada doğrulanmış oluyor. Daha yüksek iCloud abonelikleri için ödeme yapmak, Apple Intelligence özelliklerine daha fazla erişimi sağlıyor.

iCloud+ veya Apple One abonesiyseniz, iOS 27 ile yeni özellikler sunulacak.

Görüntü oluşturma gibi kullanım sınırlamaları olan Apple Intelligence özelliklerine daha fazla erişim elde edilecek ve ayrıca akıllı ev sistemleri için yeni özelliklere de sahip olacaksınız.

iOS 27 beta 5'te ortaya çıkan bu yeni özelliklerin sınırları iCloud+ aboneliğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Ortaya çıkan ekran görüntüsünde iOS 27 artık kişinin iCloud+ planına göre kaç kamera için yapay zeka özetlerini desteklediğini gösteriyor. Burada yeni iCloud+ Planlarını görüntüle adı verilen seçenek yer alıyor:

Daha fazla Apple Intelligence özelliği için iCloud+ planınızı yükseltin. Daha fazla akıllı özellik, artırılmış depolama alanı ve daha fazlasına erişin.