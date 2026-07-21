Apple, ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u için Samsung'un yolundan gidecek

Apple, uzun süredir iPhone tarafından eleştirilen batarya sorununa kendince bir çözüm bulmuş olabilir. iPhone kullancıları yeni aldıkları telefonlarını dahi 24 saatten fazla kullanamıyor. iPhone'larda tasarım ve pek çok sebeple daha az yer kaplaması için daha küçük bataryalar tercih eden Apple, yeni iPhone Ultra modelinde çift batarya tercih edebilir.

iOS 27 beta kodlarında keşfedilen bu yeni ayrıntıya göre iPhone'ların çok eleştirilen batarya ömrü çift batarya eklenerek çözülebilir. Elbette, bu yeni tanıtılacak her iPhone modelinde yer almayacak ancak eğer kodlardaki ayrıntı gerçekse iPhone Ultra'ya çift batarya eklemesi yapılacak.

Bu gelişme aslında çok da şaşırtıcı değil zira Samsung gibi markalar halihazırda katlanabilir ekranlı telefonlarında iki adet batarya kullanıyor. Apple da ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u için bu yolu seçecek.

iOS 27'nin dördüncü beta güncellemesinde yeni pil sağlığı metinlerinde tek batarya yerine birden fazla bataryaya referans veriliyor. Bu da çift batarya kullanımını destekliyor olabilir.

Daha önce de Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u Ultra modelinin 4.883 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenmiş, burada 1.921 mAh ve 2.962 mAh olmak üzere iki ayrı batarya tercihinden söz edilmişti.