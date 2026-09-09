Apple ilk katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı! iPhone Duo'nun tüm özellikleri

Apple, ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan iPhone Duo'yu tanıttı. Uzun yıllardır geliştirildiği belirtilen telefonun tasarımı oldukça tanıdık. Telefonun ekranı açıldığında iki ayrı ekran gibi kullanılabildiği gibi tek bir ekran gibi de kullanılabiliyor.

Dış ekran 5,5 inç boyutundayken 1422x2088 pikselken, iç ekran 7,76 inç 1920x2713 piksel. 120 Hz Pro Motion OLED yapıda olan cihazın işlemcisi de A20 Pro. RAM tarafında 12 GB karşımıza çıkıyor ve depolama seçenekleri, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB.

Telefonun ön kamerası ise standart 12 MP.

Ayrıntılar geliyor...